Котика, який сильно постраждав від обстрілу рашистів, врятували: історія вірусного фото

Світлина обгорілого кота, який постраждав внаслідок обстрілів села Андріївка під Бучею на Київщині, облетіла всю Україну. Сьогодні стало відомо, що команда «Зоопатруля» разом зі співробітником організації Pet House Володимиром Крижанівським врятували пухнастого чотирилапого. Про це чоловік розповів на своїй сторінці у ФБ:

«У п'ятницю увечері я побачив пост Сніжани Бугрік про те, що кота просто сфоткали, але досі не забрали, і в суботу зранку поїхав за ним в Андріївку. В Андріївці підібрав трьох покинутих котів, одного з них хромого та обпаленого. Того, що був на фото, не знайшов. До того ж була інформація, що кіт з фото сліпий та глухий, а всі мої знайдені тварини нормально чули мій «кіс-кіс-кіс».

В суботу ввечері Руслан Горовий підказав мені плюс-мінус точне розташування, де бачили цього обгорілого кота. Я вирішив наступного дня ще раз поїхати туди та пошукати його. Тим часом пораненого кота, якого я підібрав в суботу, наші дівчата завезли на лікування у ветклініку. На жаль, за декілька годин пошуків у Андріївці знов не зміг знайти обгорілого кота з фото. Тож засмучений я поїхав назад у Київ.

Але день на цьому не завершився, і найкращі новини з'явились ближче до вечора — дівчина з моєї команди написала в клініку і запитала, чи може це бути той самий кіт, який на фото. І лікарі відповіли наступне «Це 100% він! Всі травми збігаються: вуха, нижня щелепа, тип уражень шерсті та локалізація. І рудий тризуб на чолі!». І от коли я це прочитав та побачив нові фотки з лікарні, то зрозумів, що місію виконано!"

Кота впізнали по характеру травм і "тризубу" на лобі

За словами рятівника кота, наразі тварина лікується.

Лікарі впевнені, що з твариною все буде гаразд

«Він обгорілий, в нього є купа інших проблем, але лікарі кажуть, що все в нього буде гаразд. Наразі нову родину шукати коту не потрібно. Скоріш за все ми залишимо його у себе, але в будь-якому разі нехай спочатку повністю одужає (а це не буде дуже швидко)».

Нагадаємо, харківського кота Степана, який став зіркою Instagram-акаунта Брітні Спірс, номінували на міжнародну премію для блогерів.

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