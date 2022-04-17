«Карину перед вбивством рашисти гвалтували й катували»: історія дівчини, яка переїхала до Бучі з Донбасу

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших окупованих містечках та селах України продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. Однією з таких стала 23-річна Карина Єршова, яка переїхала з батьками до Бучі з окупованого Донбасу. І зустріла тут свою жахливу смерть, намагаючись чинити опір. Про це повідомили у Бучанський міській раді з посиланням на «The Daily Mail».

«Дівчину схопили на вулиці. Карину зґвалтували, вистрілили в потилицю та кинули у братській могилі у дворі церкви, де після звільнення Бучі ексгумували вже понад 400 тіл, — йдеться у повідомленні. — Вітчим дівчини Андрій Деренко заявив, що її тіло було все в порізах, більшість нігтів на пальцях були відсутні, начебто вона намагалася захистити себе, намагалася відбиватися».

Поховали дівчину у Білій Церкві. Убита горем мати намагалася відкрити закриту труну, але її стримали.

«Ми вважаємо за можливе, що її зґвалтували. Ми не бачили нижню частину її тіла, тільки верхню частину, але те, що ми бачили… Можемо тільки уявити, що може бути на решті її тіла», — розповів вітчим загиблої дівчини.

Представники поліції повідомили родині про те, що Каріна була піддана тортурам і вбита. При цьому деякі жахливі подробиці не розголосили. Однак відомо, що її руки були обпалені до кісток, при цьому на пальцях залишилися срібні каблучки, які вона завжди носила. Також на нозі дівчини було накладено жгут, мабуть, щоб зупинити кровотечу від вогнепального поранення.

«Я виплакала все, що мала. Тепер у мене немає сліз», — сказала мати дівчини Олена.

Їхня родина втікла із Донецька у 2014 році, рятуючись від російської окупації. Але армія рф наздогнала їх у Бучі. Вони говорять російською, але ненавидять росію.

«Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу „руський мір“. Російські солдати — не люди. Вони тварини», — додав вітчим.

Нагадаємо, у Європі вимагають провести міжнародне розслідування «Різанини в Бучі».

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