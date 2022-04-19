Новий злочин рашистів: ворог скинув потужну бомбу на лікарню у Маріуполі, під завалами сотні людей

Путінські нелюди продовжують чинити нелюдські злочини в Україні. Так, на 55-й день війни вони скинули потужну бомбу на лікарню в районі «Азовсталі» в Маріуполі (кілька днів тому такого ж удару зазнав Маріупольський драматичний театр).

За попередніми даними, зараз під завалами можуть перебувати близько 300 людей, зокрема діти, написав народний депутат Сергій Тарута на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у вцілілій частині лікарні перебували поранені українські військовослужбовці. Там же ховалися від обстрілів маріупольці з дітьми, адже у напівзруйнованому місті майже не лишилося сховищ.

Тарута додав, що СБУ напередодні перехопило розмову російського окупанта, який говорив дружині про наказ «зрівняти із землею „Азовсталь“».

Діалог був таким:

— Ти уявляєш, який там буде вибух? А як же мирні? — перепитує голос дружини.

— Наказ: «рівняти із землею», — відповідає орк. — Які мирні? Залишилися лише патріоти і дуже розумні.

«Так „дуже розумні“ — це діти в лікарні в районі „Азовсталі“, на яких ви скинули бомбу? За те, що вони українці? Вбивці!» — обурений нардеп.

Нагадаємо, мешканка Маріуполя розповіла шокуючу історію про те, як втратила ногу при розриві снаряда поряд з її домом — жінка лише хотіла зварити на вогнищі суп двом своїм дітям.

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