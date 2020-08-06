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Происшествия

В киевском Гидропарке иностранец ранил охранника: подробности и фото

14:44 6 августа 2020
Мужчина с пистолетом

В Киеве, где недавно задержали мужчину, устроившего стрельбу в Обухове и ранившего девушку-продавца, под арест отправили иностранца, который ранил охранника одного из заведений в Гидропарке.

Как сообщают в полиции Киева, злоумышленника, которому грозит до семи лет тюрьмы, отправили за решетку без права выйти под залог.

В полиции отмечают, что ЧП в Гидропарке произошло в одном из развлекательных заведений, а причиной стала якобы кража. Конфликтовали посетитель и охранник заведения, которые продолжили свой спор на улице, где иностранец несколько раз выстрелил в своего оппонента и скрылся на машине.

27-летний парень попал в больницу и перенес операцию, угрозы жизни нет.

Его обидчика — 36-летний гражданин другого государства. Ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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