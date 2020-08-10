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Происшествия

Полиция до сих пор не проверила "прослушку" из квартиры журналиста Ткача

8:12 10 августа 2020
полиция

Полицейские, осуществлявшие поиск подслушивающих устройств в квартире журналиста «Схем» Михаила Ткача, не применяли спецтехнику. Копы с момента открытия уголовного производства по заявлению Михаила Ткача один раз осмотрели место происшествия.

Сообщается, хотя в дом, где живет журналист, приезжала только единственная группа и она была технически неподготовленной.

Осмотр места завершился в шесть часов вечера 8 августа. С тех пор помещение никто не контролирует. Полиция с соответствующей техникой для проверки квартиры больше не приезжала.

Известно, что с помощью отвертки, следователь «нашел» три отверстия на чердаке, ведущих в помещение журналиста, сообщают «Схемы».

На полу чердака, заваленного обломками старого шифера и мусором, полицейские увидели пятно из белого материала, которое выглядит свежее, чем остальная часть.

По настоянию адвоката, следователь снял весь слой подозрительного покрытия. Оказалось, что таких отверстий три и в каждом кусок ваты. Через все три отверстия проволока опускалась довольно глубоко, но не выходила в квартиру. Когда в эти отверстия стали лить воду, то она протекала в потолке квартиры Ткача.

Напомним, утром 8 августа журналистам программы «Схемы» Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Последние расследования Ткача в «схемах» были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезд Зеленского на государственную дачу, обход карантина нардепами и бизнесменами, отпуск президента в Омане и «пленки Ермака».

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