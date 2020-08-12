- 12:50 COVID-19 мутировал? На Львовщине фиксируется рост случаев бессиптомной пневмонии
- 12:41 ЕС собирает экстренный саммит из-за ситуации в Беларуси
- 12:31 В Киеве маршрутка врезалась в киоск: момент попал на видео
- 12:02 Повеяло сентябрем: синоптик рассказала, как долго продлится похолодание
- 12:01 В Беларуси силовики задержали девять украинцев и избили фотографа из Украины
- 12:00 В Николаеве неадекватный пассажир напал на водителя автобуса прямо во время движения
- 11:43 "Танці з зірками": все звездные пары четвертого сезона
- 11:29 Стало известно, сколько заработают Ломаченко и Лопес за объединительный чемпионский бой
- 11:29 В "Борисполе" не пустили в самолет украинцев с тестами на COVID-19: что об этом известно
- 11:19 Россия обвинила Украину в нарушении прав крымчан из-за перекрытой воды и закрытых КПВВ
- 11:08 Миочич – Кормье: прогнозы букмекеров на третий супербой UFC
- 10:50 Стало известно, во сколько обходится содержание дачи Зеленского в Конча-Заспе
В Киеве маршрутка врезалась в киоск: момент попал на видео
Вечером во вторник, 11 августа, в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением, выехал в пешеходную зону и врезался в торговый киоск. Ранее под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.
Как сообщает «Киев Оперативный», ДТП с маршруткой произошло на улице генерала Наумова. «К счастью, в этой дорожной аварии обошлось без травмированных. На водителя патрульные составили админпротокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества) КоАП», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при въезде в Киев со стороны житомирской трассы произошло столкновение двух грузовиков МАN, фургона Hyundai и легкового Volkswagen Golf — авария заблокировала движение по дороге. Фургона MAN оказалась почти полностью за пределами проезжей части и едва не влетел в остановку общественного транспорта.175
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 748 мм