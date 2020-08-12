В Киеве маршрутка врезалась в киоск: момент попал на видео

Вечером во вторник, 11 августа, в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением, выехал в пешеходную зону и врезался в торговый киоск. Ранее под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщает «Киев Оперативный», ДТП с маршруткой произошло на улице генерала Наумова. «К счастью, в этой дорожной аварии обошлось без травмированных. На водителя патрульные составили админпротокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества) КоАП», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при въезде в Киев со стороны житомирской трассы произошло столкновение двух грузовиков МАN, фургона Hyundai и легкового Volkswagen Golf — авария заблокировала движение по дороге. Фургона MAN оказалась почти полностью за пределами проезжей части и едва не влетел в остановку общественного транспорта.

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