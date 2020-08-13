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В Киеве дельцы собрали и продавали шпионское оборудование: подробности и фото
В Киеве задержали сотрудники спецслужбы злоумышленников, разработавших и пытавшихся продать мощный комплекс для негласного получения информации, позволяющий прослушивать телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик. Ранее СБУ раскрыла аферу с участием военных, воровавших и продававших запчасти к технике.
Как сообщают в СБУ, за шпионский комплекс дельцы запросили почти полмиллиона евро. «По предварительным данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT», — отмечают в спецслужбе и добавляют, что оборудование позволяло снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи.
Подпольная мастерская была обустроена по месту жительства одного из фигурантов, покупателя злоумышленники подыскивали через личные связи.
Троим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ уличили в работе на Россию майора украинской спецслужбы и бывшего военнослужащего. Офицер пытался передать в РФ флешку с секретной информацией, которую он спрятал в желейную конфету.196
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