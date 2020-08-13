В Киеве дельцы собрали и продавали шпионское оборудование: подробности и фото

В Киеве задержали сотрудники спецслужбы злоумышленников, разработавших и пытавшихся продать мощный комплекс для негласного получения информации, позволяющий прослушивать телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик. Ранее СБУ раскрыла аферу с участием военных, воровавших и продававших запчасти к технике.

Как сообщают в СБУ, за шпионский комплекс дельцы запросили почти полмиллиона евро. «По предварительным данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT», — отмечают в спецслужбе и добавляют, что оборудование позволяло снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи.

Подпольная мастерская была обустроена по месту жительства одного из фигурантов, покупателя злоумышленники подыскивали через личные связи.

Троим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ уличили в работе на Россию майора украинской спецслужбы и бывшего военнослужащего. Офицер пытался передать в РФ флешку с секретной информацией, которую он спрятал в желейную конфету.

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