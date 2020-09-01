Машина влетела в летнее кафе на Бессарабке в Киеве: появилась информация о пострадавшем

За рулем автомобиля Volkswagen, влетевшего на летнюю площадку кафе на Бессарабке в Киеве, находился иностранец.

Как сообщают в столичной полиции, мужчина (1991 года рождения) не справился с управлением. По предварительным данным, он не был пьян — водитель прошел освидетельствование на драгере, однако точные данные будут известны лишь после завершения экспертизы.

Также сообщается, что пострадавшим, которого увезли в больницу медики, является 35-летний мужчина — посетитель кафе. Его госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Киев — Чоп авто протаранило мотоцикл с семьей — жена пилота погибла на месте, а мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами. Второй участник ДТП с места происшествия скрылся.



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