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Происшествия

На Буковине рецидивист-насильник охотился на девушек с умственной отсталостью

17:54 1 сентября 2020
Насилие

Правоохранители доказали причастность жителя Черновицкой области к изнасилованиям несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития. Дикий случай произошел также под Одессой, где пастух изнасиловал мальчика.

Как сообщает Нацполиция Черновицкой области, жительница города Герца заявила, что неизвестный мужчина изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь и завладел мобильным телефоном.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 32-летний житель ранее задерживался за кражи и грабежи. А в 2016 году он изнасиловал несовершеннолетнюю и завладел ее ювелирными украшениями.

Злоумышленник действовал по одной схеме: знакомился в соцсетях с несовершеннолетними девушками, имевшими нарушения умственного развития, и входил к ним в доверие. Затем назначал им свидание, насиловал и забирал ценные вещи.

Обвинительный акт направили в суд. Насильнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Львове задержали педофила, занимавшегося развратом на автостоянке.

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