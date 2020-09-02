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Происшествия

На Ивано-Франковщине масштабно горит свиноферма с десятками тысяч животных (фото)

11:47 2 сентября 2020
Пожар

В среду, 2 сентября, в Ивано-Франковской области начался масштабный пожар — загорелась ферма, в помещениях комплекса находится до 30 тысяч свиней. Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.

Как сообщают в областном ГосЧС, ЧП произошло селе Тустань Галицкого района Ивано-франковщины. Площадь пожара составляет около 2500 «квадратов».

«Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, к моменту прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади», — отметили в экстренной службе.

С пожаром борются 66 спасателей, используются 20 единиц специальной техники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео пожара в национальном природном парке «Нижнеднепровский», что на Херсонщине. Не исключено, что причиной пожара стал поджег сухого камыша в прибрежной зоне.

Также сообщалось, что Рада одобрила многократное увеличение штрафов для виновников лесных пожаров.

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