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Происшествия

На Печерске в Киеве горит элитный жилой комплекс (видео)

21:12 2 сентября 2020
пожар

Вечером 2 сентября центре Киева горит одна из башен элитного жилого комплекса TARYAN TOWERS. В этот день на Харьковщине возник масштабный лесной пожар.

В ЖК огонь охватил 24 — 25 этажи. Сложная степень тушения из-за высотности, к тому же мешают припаркованные автомобили, сообщает «ДТП. Киев» и публикует видео.

О причинах и пострадавших пока ничего неизвестно.

На улице наблюдается большое скопление пожарных машин и карет скорой помощи. Как отмечают очевидцы, пожар сопровождается большим количеством черного дыма.

ЖК Taryan Towers расположен на улице Иона Павла ІІ.

В нем есть все что нужно для удобства и комфорта — cвой ТРЦ с зоной премиальных бутиков, супермаркет, рестораны, детская школа раннего развития, бассейны и фонтаны.

Напомним, сегодня в Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар — загорелась свиноферма.

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