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Происшествия

Пока пожарные собирались: тракторист на Харьковщине спас от огня 20 домов

5:50 3 сентября 2020
Тракторист

Во время вспыхнувшего в среду, 2 сентября, в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества пожара на помощь попавшему в беду населению приходили не только работники ГСЧС, но и простые граждане, оказавшиеся рядом с зоной бедствия.

Об одном из таких простых героев рассказывает паблик Харьков City.

«Харьковщина должна знать своих героев!!! Пока пожарные собирались, этот человек не долго думая, сел в трактор и начал пахать землю возле жилых домов во время сегодняшнего пожара!», — говорится в сообщении.

Благодаря смелым и своевременным действиям тракториста, который остановил продвижение огня, были спасены по меньшей мере 20 жилых домов.

Также в посте называет имя отважного тракториста — Тесленко Сергей Григорьевич.

Тем временем в Харьковской областной государственной администрации рассказали, что пожары 2 сентябре возникли одновременно в трех районах — в Двуречанском, Чугуевском и Шевченковском. В Двуречанском районе было как минимум три очага пожара.

По словам главы администрации Алексея Кучера, пожар пока не остановили, но скорость его распространения уменьшилась в связи с тем, что ветер утих.

Всего огонь уничтожил 22 дома. Большинство людей отказались от расселения во временное жилье. По меньшей мере 100 человек готовы разместить в местах, которые готовились для обсервации больных коронавирусом.

Также глава ОГА заверил, что вопрос компенсации за утраченное жилье будет решен оперативно и в ближайшее время.

Ранее «ФАКТЫ» писали ситуации в соседней Луганской области — там на на охваченной пожаром территории начали детонировать снаряды, среди военных есть пострадавшие.

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