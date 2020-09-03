Пожары на Луганщине: без вести пропал военный, боровшийся с огнем

В Луганской области, где во время тушения пожаров пострадали двое бойцов ВСУ, без вести пропал военнослужащий, помогавший бороться с огнем.

Как передает «ТСН», об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, не исключающий, что военный мог погибнуть.

Что же касается пострадавших, то это — старший лейтенант и сержант ВСУ. Они получили серьезные ожоги, у одного из пострадавших — 48% ожогов тела.

Также министр опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники, отметив, что сгорела одна БМП и один «Урал».

Отмечается, что глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай в свою опроверг информацию о погибшем в результате пожара местном жителе — такие данные ранее обнародовал областной главк ГосЧС. По данным главы ОГА, жертв среди жителей Луганщины нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай рассказывала, что пожары распространились на населенные пункты Болотное, Артема (Станица Луганская), Безгиново, Лобачево, Крымское (Новоайдарский р-н).



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