В Киеве правоохранители задержали женщину (по некоторой информации мать шестерых детей), которая несла новорожденного младенца в застегнутой сумке — соответствующее видео накануне попало в социальные сети.

Как сообщают в полиции Киева, информацию о женщине, которая может нести в сумке ребенка, получили от прохожей офицеры полиции. Правоохранители решили проверить ее слова, и подошли к женщине с сумками, которая попыталась сбежать от полицейских.

«Во время досмотра вещей женщины в дорожной сумке мы обнаружили новорожденного ребенка. Безотлагательно вызвали „скорую“ и инспекторов ювенальной превенции территориального управления полиции. До приезда специалистов ребенка перенесли в машину, на что мать отреагировала агрессивно», — рассказал офицер Голосеевского управления полиции Максим Кравчук.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко, женщина — жительница Одесской области (1991 года рождения), приехавшая в столицу поисках работы.

«По предварительной информации, она родила младенца за пределами родильного отделения. Роженица с малышом находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Мальчику меньше недели от роду. Мы составили в отношении матери ребенка административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). В настоящее время устанавливаем контакты родных, проверяем информацию в медицинских учреждениях столицы о рождении гражданкой ребенка и другие обстоятельства этого события», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные полицейские составили протокол на женщину, которая на посиделках с родственниками не заметила исчезновения маленькой дочки. Девочка, оставшаяся на улице, растерялась и начала плакать, а потом пошла в сторону метро и случайно встретила знакомую ей женщину. Та попыталась найти родных малышки, однако их телефоны не отвечали — после этого она сообщила о найденном ребенке в полицию.



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