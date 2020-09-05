Смертельное ДТП в Полтаве: на перекрестке столкнулись автомобили, один из водителей погиб (видео)

В пятницу, 4 сентября, в покрытой смогом Полтаве произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб человек.

Авария случилась среди бела дня на углу улиц Курчатова — Половка, сообщили в областном управлении Нацполиции.

По предварительной версии следствия, произошло столкновение двух автомобилей: «Рено», под управлением водителя, 1997 года рождения, и «ВАЗ 2101», под управлением водителя, 1941 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте происшествия.

На ролике видно, как «Рено» таранит «ВАЗ» на перекрестке, но выводы о причинах аварии и о том, кто виноват в произошедшем, можно будет сделать только после окончания работы следственно-оперативной группы полиции.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет, сообщили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе под Полтавой легковое авто столкнулось с фурой, в результате ДТП погибли отец и двое детей.

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