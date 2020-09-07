Возвращались с похорон: под Луцком Mercedes въехал в пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие

В воскресенье, 6 сентября, в селе Струмовка Луцкого района Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: около десяти часов вечера столкнулись Mercedes и пассажирский автобус. Перед этим страшное ДТП было зафиксировано под Киевом.

В аварии под Луцком погибла пожилая женщина, передает «Суспільне».

По предварительной информации в аварии также травмировались пять человек, двое из которых — дети.

Пока что установлено, что на дороге столкнулись автомобиль марки Mercedes и пассажирский автобус. В легковушке ехали мужчина и ребенок. Со слов свидетелей столкновения, в бусе находилось семь человек. Погибла одна из пассажирок.

Как рассказал родственник одной из травмированных пассажирок, автобус ехал из Луцка в село Гаразджа. Все семь пассажиров возвращались с похорон. Бус остановился в селе Струмовка, чтобы высадить одного из пассажиров. Во время остановки в него на скорости врезался легковой автомобиль.

На месте ДТП работали медики и следственная группа.

Правоохранители пока не комментируют обстоятельства ДТП.

В то же время местные СМИ сообщают, что в приемное отделение Луцкой городской больницы привезли 4 травмированных. Одного поместили в реанимацию, остальных — в отделение травматологии и нейрохирургии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что В субботу, 5 сентября, в Виннице произошло ДТП, в котором пострадали двое пешеходов и водитель машины.

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