Загребущая рука из-за кустов: в Киеве у женщины нагло украли телефон на летней террасе кафе (видео)

Киевские грабители становятся все наглее, похищая ценные вещи, деньги и телефоны, как в случае со столичным бариста, прямо на виду у их владельцев.

О еще одном подобном инциденте рассказали в Патрульной полиции Киева.

Согласно информации правоохранителей, накануне к ним позвонила возмущенная заявительница, сообщившая, что у нее украли телефона на летней террасе кафе, где она отдыхала вместе с друзьями.

Когда ничего не подозревавшая компания вела непринужденный разговор, через плотные кусты, служившие оградой террасы, внезапно прорвался незнакомец, схватил со стола ее телефон и снова исчез в кустах. Догнать мужчину не удалось.

Видеокамеры заведения зафиксировали событие и злоумышленника. Патрульные также смогли некоторое время после происшествия проследить примерную геолокацию прибора и передали эту информацию коллегам.

На проспекте Мира автопатруль заметил такси, пассажир которого был похож на предполагаемого злоумышленника.

Инспекторы остановили автомобиль, в салоне которого и обнаружили украденный у женщины телефон.

Патрульные задержали 25-летнего мужчину, а также вызвали для выяснения обстоятельств происшествия следственно-оперативную группу Днепровского района.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом поразительном случае мошенничества в Украине: злоумышленники украли sim-карты, оформляли кредит и выводили деньги.

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