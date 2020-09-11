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Происшествия

На дороге Киев — Харьков – Должанский случилось крупное ДТП с большим количеством погибших (фото)

9:12 11 сентября 2020
На месте ДТП

В пятницу, 11 сентября, на автомобильной трассе Киев — Харьков — Довжанский произошла авария с участием четырех транспортных средств. За день до этого под Киевом в ДТП погибли два человека.

Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, авария произошла ночью на 47 км автодороги М-03. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка: 5 человек погибли, 14 получили травмы и госпитализированы.

По предварительной информации, грузовик DAF столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

При этом пресс-служба ГСЧС сообщает, что в аварии погибли четыре человека.

Напоминаем, ранее в Киевской области произошло ДТП из-за того, что водитель заснул за рулем.

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