Спасатели показали фото последствий аварии на газопроводе в Чабанах

Спасатели показали фото с места аварии вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района, где произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления.

К ликвидации ЧП привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, сообщили в ГСЧС.

Утром работы по восстановлению газопровода продолжаются.

Местные жители пишут в соцсетях, что слышали гул, за которым последовал громкий взрыв. В частности, певица Гайтана, которая живет рядом, сообщила о сильном взрыве, который напомнил ей падение самолета.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве на Позняках прогремел взрыв в многоэтажном доме. На территории столичного предприятия взорвалась цистерна для перевозки газа, погиб человек.

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