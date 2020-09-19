Под Винницей крупное ДТП из-за пьяного водителя: есть погибшие и травмированные (фото)

В Винницкой области на автодороге Турбов-Винница произошло тройное смертельное ДТП, спровоцированное пьяным водителем. Напомним, в Ужгороде жертвой пьяного ДТП стала 19-летняя девушка.

Audi Q-7, Volkswagen Passat и Opel столкнулись на подъезде к повороту на село Козинцы. Погибли 61-летний водитель Volkswagen Passat и его 53-летняя пассажирка. Также пострадали двое детей, которые были пассажирами авто. Они доставлены в областную детскую больницу.

По данным полиции, виновником аварии стал водитель Audi — он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat, а затем еще и с Opel.

На месте инцидента

После освидетельствования полицией стало известно, что водитель внедорожника, 1976 года рождения, на момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан.

Другие обстоятельства ДТП устанавливаются следствием.

Напомним, ранее на Николаевщине фура раздавила легковушку, в которой находились двое младенцев.

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