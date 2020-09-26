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Происшествия

Названы фамилии курсантов, выживших в авиакатастрофе в Чугуеве: в каком они состоянии

11:09 26 сентября 2020
Названы фамилии курсантов, выживших в авиакатастрофе в Чугуеве: в каком они состоянии

При крушении военного самолета Ан-26, разбившегося в Харьковской области, выжили курсанты из Львовской и Харьковской областей. Об этом на брифинге расказал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

«Те ребята, которые выжили — в крайне тяжелом состоянии, я бы сказал… в критическом находится львовянин, и из Харьковской области ребенок. Фамилия — Злочевский, если я не ошибаюсь — он не в критическом состоянии находится и Вильховый — это парень из Львовской области», — рассказал Кучер, отметив, что всего в самолете летели уроженцы 11 областей Украины.

Он считает, что опознание тел погибших можно будет провести только с помощью экспертизы ДНК, поэтому крайне важно, чтобы в Харьков прибыли родные жертв катастрофы.

Напомним, министр обороны Андрей Таран назвал официальную причину авиакатастрофы.

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