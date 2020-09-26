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Происшествия

Выжившего при падении Ан-26 курсанта спасти не смогли: число жертв возросло до 24

11:34 26 сентября 2020
Уцелевшего при падении Ан-26 курсанта спасти не смогли: число жертв возросло до 24

В ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи скончался курсант второго курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, который получил ожоги 90% тела. Напомним, он был уроженцем Львовской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информация о смерти курсанта поступила в 10:50 26 сентября.

Второй выживший курсант, которого после катастрофы доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, находится в относительно стабильном состоянии.

Всего на борту судна находились 27 человек, включая семерых членов экипажа.

Напомним, причиной падения самолета стал отказ датчика двигателя.

Фото ГСЧС Украины

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