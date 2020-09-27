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Происшествия

На киевском вокзале обвалился забор над ж/д полотном

12:02 27 сентября 2020
Обвал

В воскресенье, 27 сентября, в Киеве возле центрального вокзала обвалился забор, находящийся над железнодорожными путями. Ранее из-за обвала портика вынуждены были закрыть Национальный художественный музей Украины.

Как сообщает Муниципальная стража Киева на своей странице в Facebook, забор обвалился в месте, где происходит стихийная торговля.

«Тот случай, когда стихийная торговля может привести к жертвам и катастрофам. Прямо возле центрального вокзала столицы годами стоят баррикады из хлама», — написано в сообщении.

Отмечается, что хламом были увешаны также ограждения вокзала. В результате забор упал на рельсы.

«К счастью, на этот раз никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове огромный кран упал вместе с крановщиком.

Фото: Киев Оперативный

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