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Происшествия

Названо количество жертв масштабных пожаров на Луганщине

17:25 4 октября 2020
Тушение пожаров

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров.

Согласно оперативной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 16:00 4 октября из 4 из 8 основных очагов возгорания были ликвидированы, а 3 очага — локализованы.

При ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых трое погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек — от полученных ожогов, 3 человека — от сердечных приступов, причина смерти 4 человек устанавливается.

Также пострадало 18 человек, из которых 3 — сотрудники ГСЧС.

Продолжается локализация огня в районе села Смоляниново Новоайдарского района. К работам привлечена авиация — самолеты ГСЧС 4 октября осуществили 18 сбросов воды (144 тонны).

Напомним, ранее погибшими во время пожаров на Луганщине считались 9 человек.

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