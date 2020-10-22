Дело об убийстве и издевательстве над бездомными в Киеве: в сети появилось страшное видео

Тelegram-ресурс Силовой опубликовал полученное правоохранителями видео издевательств над бездомными, которыми занимались трое киевлян-садистов.

В кадр попал даже эпизод, когда один из мучителей, очевидно, перестаравшись, задушил мужчину в домике на детской площадке на улице Трехсвятительской.

Все свои действия «режиссеры» на телефоны и загружали в Тelegram, чем немало помогли следователям со сбором доказательной базы.

Как сообщали «ФАКТЫ», 21 октября всем подследственным сообщили об изменении подозрений — речь теперь идет и об умышленном убийстве. Таким образом, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.



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