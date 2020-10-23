«Еще когда мы были в отношениях, этот садист хвастался, что у него в полиции хорошие связи»
«ФАКТЫ» уже рассказывали о 45-летнем мужчине из Киевской области, который знакомился с девушками в интернете, начинал с ними отношения, а потом над ними издевался. Унижал, заставлял выполнять все его прихоти, поднимал руку. А если женщина хотела уйти, жестоко ее избивал. Именно так произошло с 33-летней Ольгой Войтенко, которую несколько недель назад этот человек избил до полусмерти. Поломал ей руки, ребра, челюсть, выбил зубы и едва не убил. Ольгу спасло внезапное появление соседа, который остановил изверга.
Злоумышленника задержали, и сейчас он арестован. Вот только если бы полиция сделала это несколько лет назад, Ольга Войтенко и другие женщины не пострадали бы. Еще в 2016 году было известно, что две бывшие возлюбленные этого человека погибли при странных и совершенно аналогичных обстоятельствах — обе выпали из окон многоэтажек. В обоих случаях множество улик указывали на то, что это не были самоубийства. Однако полиция расследовать дела по каким-то причинам отказалась.
Почему женщины влюблялись в этого человека? Почему потом месяцами терпели насилие и боялись от него уйти? И почему столько лет мужчине удавалось избегать ответственности? «ФАКТЫ» пообщались с другими жертвами преступника и попытались найти ответы на эти вопросы.
Все его избранницы были образованными и успешными в карьере
Страничка злоумышленника в Facebook до сих пор активна. В соцсети он называл себя доктором и указывал, что занимается спортивной медициной. Бывшие девушки мужчины рассказали, что по профессии он врач-венеролог, но в последнее время занимался продажей препаратов для спортсменов. Из его постов в Сети очевидно, что «доктор» очень любил внимание и был весьма доволен и горд собой. Часто выставлял фотографии своего обнаженного торса, любил порассуждать об отношениях, страсти и даже женском оргазме. Публиковал и фотографии со своими возлюбленными. Последние несколько месяцев это были фото с Ольгой Войтенко, которая сейчас искалеченная лежит в больнице.
Напомним, что Ольгу Войтенко злоумышленник чуть не убил после того, как она заявила, что хочет с ним расстаться. Это произошло во дворе его дома в Вышгородском районе Киевской области. Прекратить отношения с этим человеком Ольга решила после того, как он без повода стал закатывать скандалы и даже угрожать ее четырехлетнему сыну «посадить его в бетонную яму». А самой Ольге возлюбленный угрожал, что «наймет наркомана, который за 200 долларов обольет ее сына кислотой». К слову, такие же угрозы звучали в адрес других пострадавших от него женщин. Со всеми своими возлюбленными мужчина вел себя одинаково. Сначала был конфетно-букетный период, стихи и прочая романтика. Потом начинались скандалы, после которых он не только угрожал, но и требовал от женщин деньги — в качестве морального ущерба «за причиненные ему страдания».
Все его избранницы были образованными и успешными в карьере. Например, погибшая в 2016 году Виктория Манкевич получила высшее образование в Сорбонне и работала в престижной международной компании. А Ольга Бородиня (она тоже погибла) владела несколькими языками и работала финансистом в крупной киевской компании. «ФАКТЫ» рассказывали, что Ольга Бородиня погибла 21 декабря 2012 года. Она как раз вернулась из зарубежной командировки. С мужчиной, о котором идет речь в нашей статье, встречалась несколько месяцев, а перед отъездом отношения с ним разорвала. Бывший возлюбленный пытался ее вернуть и 21 декабря настоял на встрече. Он был последним, кто видел Ольгу живой. После этой встречи женщину нашли мертвой под окнами ее квартиры. При этом двери квартиры были открыты, а внутри вообще не осталось отпечатков пальцев — даже Ольгиных. Позже независимые судмедэксперты пришли к выводу, что часть травм Ольга Бородиня не могла получить при падении с высоты — перед этим ее явно избили. Но следствие посчитало произошедшее суицидом.
Аналогичный случай в апреле 2016 года произошел с еще одной возлюбленной этого человека — Викторией Манкевич. И снова этот мужчина был последним, кто видел ее живой. Незадолго до гибели Виктория рассказывала подругам, что отношения с возлюбленным испортились: он на нее кричал, унижал, мог выставить из квартиры без одежды или вывезти на заправку и оставить там на всю ночь. 13 апреля тело девушки нашли под окнами многоэтажки на Отрадном проспекте в Киеве. Так как при ней не было ни телефона, ни документов, ее отвезли в морг как неизвестную. А родные Вики еще неделю были уверены, что она жива, ведь с ее телефона им приходили sms-ки и сообщения в «Вайбере». Кто-то, у кого остался телефон Виктории (родственники девушки уверены, что это был ее возлюбленный, с которым она жила), продолжал вести переписку от ее имени. Но ее гибель полиция тоже посчитала суицидом.
От своих новых возлюбленных эти трагические истории мужчина не скрывал. Рассказывал, что есть женщины, которые «из-за любви к нему покончили с собой». Например, о трагедии с Ольгой Бородиней киевлянке Асе Зброцкой мужчина рассказал на первом же свидании.
—Мы познакомились в интернете, и при первой же встрече он рассказал мне об Ольге, которая якобы покончила с собой, — сообщила «ФАКТАМ» Ася Зброцкая. — Он хорошо о ней отзывался, но говорил, что она была очень ревнивой. Сказал, что накануне трагедии девушка его приревновала, они поссорились, и она выпрыгнула из окна. Оля погибла в декабре 2012 года, а мы с ним начали встречаться весной 2013-го. Он производил впечатление эрудированного человека, с ним было интересно разговаривать. Он был таким романтиком — постоянно дарил цветы, читал мне Есенина… Первые несколько месяцев все было в порядке. Но в мае произошел очень странный инцидент. Я на десять минут опоздала на нашу встречу, и он вышел из себя. Закатил скандал, отобрал мою сумку (а там были ключи от квартиры, паспорт, документы на машину) и выставил мне счет — 100 долларов. Заявил, что, если хочу получить сумку назад, я должна через час принести ему эту сумму. Говорил какой-то бред о том, что только так я смогу компенсировать причиненный ему ущерб. «А если обратишься в полицию, это только развяжет мне руки, — начал угрожать. — Оболью тебя кислотой. Вернее, сделает это бомж, а у меня будет алиби, и на меня никто не подумает». Заявил, что, если деньги не принесу, «сумма моего долга будет расти». Я была в шоке. Деньги принесла, потому что хотела забрать свою сумку. Сумку он отдал. «А деньги брось нищим под Владимирским собором», — заявил. Когда я сказала, что нищие, пожалуй, зарабатывают больше, чем я, он согласился, чтобы я перевела эту сумму на лечение онкобольных детей. Потребовал, чтобы я показала ему квитанции.
— После такого продолжать отношения с этим человеком я уже не планировала, — признается Ася. - А вот он еще как планировал. Приехал ко мне на работу, на коленях стал вымаливать прощение: «Манюня, я больше не буду таким требовательным. Мне всего-то и надо было, чтобы ты извинилась за опоздание. Такое больше никогда не повторится». Он так настаивал, что я уступила. Но скорее не потому, что хотела продолжать отношения, а просто чтобы он успокоился. Наверное, я в тот момент уже немного его побаивалась. Не хотела его злить.
«С тебя 10 тысяч долларов за моральный ущерб! Или давай деньги, или перепиши на меня свою машину…»
— Наши отношения продолжались еще полгода, но они уже были далеки от идеальных. Он часто устраивал скандалы, а потом не давал покоя своими извинениями, — продолжает Ася Зброцкая. — Однажды после очередной нашей ссоры кто-то поджег мне автомобиль. К счастью, огонь быстро потушили, и я тогда смогла машину отремонтировать. А в другой раз прямо в тот момент, когда мы с ним выясняли отношения по телефону, дочка увидела из окна, как он режет мне колеса! Он потом сам же их и менял.
Я уже понимала, что этот человек неадекватный. Твердо заявить, что мы больше не вместе, боялась. Надеялась, что он сам на кого-то переключится, но он не отставал. В какой-то момент сказала ему: «Я больше так не могу, давай расстанемся. Можешь сказать всем, что это ты меня бросил». Он дал мне оплеуху, я упала. Он ушел, но через 15 минут вернулся. Заявился ко мне в офис, попросил выйти с ним на улицу. Боялась, что он устроит сцену при коллегах, поэтому вышла и села в его машину. Думала, мы просто поговорим. Но он вывез меня на пустырь недалеко от проспекта Лобановского.
Там открыл дверцу и, как только я вышла, ударил кулаком в нос. Я почувствовала хруст, из носа хлынула кровь. В тот момент я впервые подумала, что его бывшая девушка Ольга не покончила с собой. Это он ее убил. А сейчас убьет и меня… Я пыталась от него убежать, но этот изверг догнал и ударил по затылку. При этом кричал: «С тебя 10 тысяч долларов за моральный ущерб! Или давай деньги, или перепиши на меня свою машину!» Я сказала, что не буду этого делать. «Ну раз она не сгорела в прошлый раз, значит, сгорит в следующий, — сказал он. — А ты помнишь, что у тебя еще есть дочь? Хочешь получить ее органы?..»
Он продолжал меня избивать. Наверное, и убил бы, если бы рядом не остановилась машина. В том авто были какие-то мужчины. Я бросилась к ним: «Помогите!» «Мужики, уезжайте! — закричал садист. — Это моя жена, она мне изменила. Мы сами разберемся». Я начала кричать, что этот человек мне не муж… Те мужчины меня спасли. Привезли меня, всю избитую, на работу. В тот же день я обратилась в полицию.
На этом преследования со стороны бывшего возлюбленного не закончились. Вскоре автомобиль Аси сгорел. По этому поводу тоже открыто уголовное производство.
— Он таки воплотил угрозу в жизнь, — вспоминает женщина. — Еще долго преследовал меня, угрожал. Требовал, чтобы я забрала заявление. Я боялась за свою жизнь. Предупредила родных, что, если вдруг меня найдут под окнами многоэтажки, чтобы они знали — это сделал он.
Уголовное производство по факту нанесения ей телесных повреждений Ася таки довела до суда. Ее бывшему возлюбленному было предъявлено обвинение. Но и тут ему удалось избежать ответственности.
— Дело закрыли по сроку давности, — говорит Ася. — Его несколько раз безосновательно закрывали. Я добивалась возобновления расследования, и на все это уходило немало времени. А когда довела его до суда, выяснилось, что с момента нанесения мне телесных повреждений прошло три года.
И Ася, и еще одна бывшая возлюбленная этого человека Анна рассказали «ФАКТАМ», что он регулярно употреблял наркотики.
— Он сидел на амфетамине, — рассказала «ФАКТАМ» Анна. — С помощью этого препарата продлевал половой акт и, как он сам говорил, «добивался более ярких ощущений». У меня с ним начались отношения уже после гибели Виктории Манкевич. Он говорил, что и Вика, и Ольга из-за любви к нему покончили с собой. Говорил об этом даже с гордостью — мол, я же не виноват, что пользуюсь у женщин таким спросом и они не могут без меня жить.
Многое из того, о чем рассказывают другие пострадавшие женщины, было и у меня. Наша первая ссора закончилась тем, что он стал требовать 500 долларов и даже заставил меня взять «быстрый кредит». А когда я уже подписывала документы в кредитной организации, он внезапно смилостивился и заявил, что прощает меня.
Он так умел манипулировать, что я постоянно испытывала чувство вины. За то, что на пять минут опоздала или испачкала коврик в его машине, или хлопнула дверью… По каждому поводу он закатывал скандал. А когда узнал, что я без него съездила с подругой за границу, он меня избил и разбил об стену мой телефон. Потом приползал на коленях, извинялся… Сначала я действительно была в него влюблена и боялась его потерять. Поэтому и не поверила рассказам о том, что его бывшие девушки выпрыгивали из окон не сами (хотя в 2016 году об этом человеке уже выходил телесюжет, где все было достаточно очевидно). А потом я начала его бояться. Уже после избиения он еще заставил меня пойти к его друзьям на Новый год. Я отказывалась идти, но он сказал: «Хорошо. Но знай, что лет через пять, а может и через год, когда у меня будет плохое настроение, я найму какого-нибудь безбашенного атошника, покажу пальцем на тебя, и он за сотню долларов ноги переломает и тебе, и твоему ребенку (у меня есть ребенок от первого брака). И вас до конца ваших дней будут катать на колясочке». «Но есть и второй вариант, — добавил. — Ты забываешь свои обиды и идешь со мной на Новый год». Я разрыдалась: «Ты монстр!» «Ну вот видишь, — сказал садист примирительным тоном. — Ты можешь быть послушной девочкой».
Закончились отношения тем, что у Анны сгорела квартира.
— Это он ее сжег, — говорит женщина. — Накануне заявился ко мне домой и взял меня силой. Это было самое настоящее изнасилование, но уже была настолько запугана и подавлена, что не могла ему противостоять. Потом все же отпустил меня на утренник к ребенку, но сам уходить из моей квартиры категорически отказался. Сказал, что выйдет сам, а когда увидимся, отдаст мне ключи. Ключи он отдал в тот же день, но, очевидно, успел сделать слепок. А когда на следующий день меня не было дома, квартира сгорела. Он потом заявил мне: «Это твое наказание. Тебя… Бог покарал».
После этого мучитель еще и напал на Анну в подъезде. Жестоко избил и отобрал ее телефон. Женщина заявила в полицию. Опасаясь за свою жизнь, Анна некоторое время пряталась в другом городе и даже нанимала телохранителя. А уголовное производство по ее заявлению в полиции вскоре закрыли.
— Еще когда мы были в отношениях, этот садист хвастался, что у него в полиции хорошие связи, — продолжает Ася Зброцкая. — Говорил, что его как врача полицейские часто вызывали в сауну, где он давал им какие-то препараты. А частный детектив Руслан Олегович, ссылаясь на собственные источники, сказал на программе «Говорит Украина», что этот человек из-за наркотиков много лет назад попал в поле зрения тогда еще милиции — и стал в определенных делах сотрудничать с правоохранительными органами. Дескать, поэтому его никто и не трогал. Что из этого правда, мы можем только догадываться. Но как иначе объяснить то, что этому человеку столько лет удавалось избегать ответственности? Кстати, мне точно известно, что, когда в этот раз его задержали, в вышгородскую полицию приходили его друзья и предлагали немаленькие суммы за его освобождение. Но вышгородские полицейские оказались принципиальными, за что мы им очень благодарны. Сейчас, правда, дело об избиении Ольги Войтенко передали в областное управление полиции. А дела о поджоге моей машины, об убийстве Виктории Манкевич и доведении до самоубийства Ольги Бородини объединили в одно производство, и расследует его Соломенский райотдел полиции Киева. Но следователь уже давно не выходил с нами на связь, и создается впечатление, что никакого расследования нет.
«ФАКТЫ» поинтересовались судьбой этого производства, отправив в Соломенское РУВД соответствующий запрос. Но там нам лишь сообщили, что расследование продолжается. И больше никаких подробностей.
Тем временем начальник управления полиции в Киевской области Андрей Небитов пообещал на брифинге, что все преступления задержанного теперь будут раскрыты.
— Он постоянно издевался над женщинами — и физически, и морально, — заявил Андрей Небитов. — Мы проведем дополнительные следственные действия по каждому из известных случаев. И даже если он не причастен к убийству, но причастен к доведению до самоубийства, мы дадим этим действиям правовую квалификацию, и будут приняты меры.
Именно с этой целью полиция публикует фотографию злоумышленника. И просит всех, кто пострадал от его действий, звонить по телефону 102. «ФАКТЫ» же будут пристально следить за расследованием и дальнейшим развитием событий.
Тем временем в Киеве будут судить троих мужчин, которые жестоко издевались над бездомными и снимали все на камеру.
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