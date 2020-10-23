«Еще когда мы были в отношениях, этот садист хвастался, что у него в полиции хорошие связи»

«ФАКТЫ» уже рассказывали о 45-летнем мужчине из Киевской области, который знакомился с девушками в интернете, начинал с ними отношения, а потом над ними издевался. Унижал, заставлял выполнять все его прихоти, поднимал руку. А если женщина хотела уйти, жестоко ее избивал. Именно так произошло с 33-летней Ольгой Войтенко, которую несколько недель назад этот человек избил до полусмерти. Поломал ей руки, ребра, челюсть, выбил зубы и едва не убил. Ольгу спасло внезапное появление соседа, который остановил изверга. Злоумышленника задержали, и сейчас он арестован. Вот только если бы полиция сделала это несколько лет назад, Ольга Войтенко и другие женщины не пострадали бы. Еще в 2016 году было известно, что две бывшие возлюбленные этого человека погибли при странных и совершенно аналогичных обстоятельствах — обе выпали из окон многоэтажек. В обоих случаях множество улик указывали на то, что это не были самоубийства. Однако полиция расследовать дела по каким-то причинам отказалась. Почему женщины влюблялись в этого человека? Почему потом месяцами терпели насилие и боялись от него уйти? И почему столько лет мужчине удавалось избегать ответственности? «ФАКТЫ» пообщались с другими жертвами преступника и попытались найти ответы на эти вопросы.

Все его избранницы были образованными и успешными в карьере

Страничка злоумышленника в Facebook до сих пор активна. В соцсети он называл себя доктором и указывал, что занимается спортивной медициной. Бывшие девушки мужчины рассказали, что по профессии он врач-венеролог, но в последнее время занимался продажей препаратов для спортсменов. Из его постов в Сети очевидно, что «доктор» очень любил внимание и был весьма доволен и горд собой. Часто выставлял фотографии своего обнаженного торса, любил порассуждать об отношениях, страсти и даже женском оргазме. Публиковал и фотографии со своими возлюбленными. Последние несколько месяцев это были фото с Ольгой Войтенко, которая сейчас искалеченная лежит в больнице.

Напомним, что Ольгу Войтенко злоумышленник чуть не убил после того, как она заявила, что хочет с ним расстаться. Это произошло во дворе его дома в Вышгородском районе Киевской области. Прекратить отношения с этим человеком Ольга решила после того, как он без повода стал закатывать скандалы и даже угрожать ее четырехлетнему сыну «посадить его в бетонную яму». А самой Ольге возлюбленный угрожал, что «наймет наркомана, который за 200 долларов обольет ее сына кислотой». К слову, такие же угрозы звучали в адрес других пострадавших от него женщин. Со всеми своими возлюбленными мужчина вел себя одинаково. Сначала был конфетно-букетный период, стихи и прочая романтика. Потом начинались скандалы, после которых он не только угрожал, но и требовал от женщин деньги — в качестве морального ущерба «за причиненные ему страдания».

Ольгой Войтенко до и после избиения. Фото из Facebook

Все его избранницы были образованными и успешными в карьере. Например, погибшая в 2016 году Виктория Манкевич получила высшее образование в Сорбонне и работала в престижной международной компании. А Ольга Бородиня (она тоже погибла) владела несколькими языками и работала финансистом в крупной киевской компании. «ФАКТЫ» рассказывали, что Ольга Бородиня погибла 21 декабря 2012 года. Она как раз вернулась из зарубежной командировки. С мужчиной, о котором идет речь в нашей статье, встречалась несколько месяцев, а перед отъездом отношения с ним разорвала. Бывший возлюбленный пытался ее вернуть и 21 декабря настоял на встрече. Он был последним, кто видел Ольгу живой. После этой встречи женщину нашли мертвой под окнами ее квартиры. При этом двери квартиры были открыты, а внутри вообще не осталось отпечатков пальцев — даже Ольгиных. Позже независимые судмедэксперты пришли к выводу, что часть травм Ольга Бородиня не могла получить при падении с высоты — перед этим ее явно избили. Но следствие посчитало произошедшее суицидом.

Аналогичный случай в апреле 2016 года произошел с еще одной возлюбленной этого человека — Викторией Манкевич. И снова этот мужчина был последним, кто видел ее живой. Незадолго до гибели Виктория рассказывала подругам, что отношения с возлюбленным испортились: он на нее кричал, унижал, мог выставить из квартиры без одежды или вывезти на заправку и оставить там на всю ночь. 13 апреля тело девушки нашли под окнами многоэтажки на Отрадном проспекте в Киеве. Так как при ней не было ни телефона, ни документов, ее отвезли в морг как неизвестную. А родные Вики еще неделю были уверены, что она жива, ведь с ее телефона им приходили sms-ки и сообщения в «Вайбере». Кто-то, у кого остался телефон Виктории (родственники девушки уверены, что это был ее возлюбленный, с которым она жила), продолжал вести переписку от ее имени. Но ее гибель полиция тоже посчитала суицидом.

Незадолго до гибели Виктория Манкевич поссорилась с возлюбленным

От своих новых возлюбленных эти трагические истории мужчина не скрывал. Рассказывал, что есть женщины, которые «из-за любви к нему покончили с собой». Например, о трагедии с Ольгой Бородиней киевлянке Асе Зброцкой мужчина рассказал на первом же свидании.

—Мы познакомились в интернете, и при первой же встрече он рассказал мне об Ольге, которая якобы покончила с собой, — сообщила «ФАКТАМ» Ася Зброцкая. — Он хорошо о ней отзывался, но говорил, что она была очень ревнивой. Сказал, что накануне трагедии девушка его приревновала, они поссорились, и она выпрыгнула из окна. Оля погибла в декабре 2012 года, а мы с ним начали встречаться весной 2013-го. Он производил впечатление эрудированного человека, с ним было интересно разговаривать. Он был таким романтиком — постоянно дарил цветы, читал мне Есенина… Первые несколько месяцев все было в порядке. Но в мае произошел очень странный инцидент. Я на десять минут опоздала на нашу встречу, и он вышел из себя. Закатил скандал, отобрал мою сумку (а там были ключи от квартиры, паспорт, документы на машину) и выставил мне счет — 100 долларов. Заявил, что, если хочу получить сумку назад, я должна через час принести ему эту сумму. Говорил какой-то бред о том, что только так я смогу компенсировать причиненный ему ущерб. «А если обратишься в полицию, это только развяжет мне руки, — начал угрожать. — Оболью тебя кислотой. Вернее, сделает это бомж, а у меня будет алиби, и на меня никто не подумает». Заявил, что, если деньги не принесу, «сумма моего долга будет расти». Я была в шоке. Деньги принесла, потому что хотела забрать свою сумку. Сумку он отдал. «А деньги брось нищим под Владимирским собором», — заявил. Когда я сказала, что нищие, пожалуй, зарабатывают больше, чем я, он согласился, чтобы я перевела эту сумму на лечение онкобольных детей. Потребовал, чтобы я показала ему квитанции.

Одной их жертв задержанного стала киевлянка Ася Зброцкая

— После такого продолжать отношения с этим человеком я уже не планировала, — признается Ася. - А вот он еще как планировал. Приехал ко мне на работу, на коленях стал вымаливать прощение: «Манюня, я больше не буду таким требовательным. Мне всего-то и надо было, чтобы ты извинилась за опоздание. Такое больше никогда не повторится». Он так настаивал, что я уступила. Но скорее не потому, что хотела продолжать отношения, а просто чтобы он успокоился. Наверное, я в тот момент уже немного его побаивалась. Не хотела его злить.

«С тебя 10 тысяч долларов за моральный ущерб! Или давай деньги, или перепиши на меня свою машину…»

— Наши отношения продолжались еще полгода, но они уже были далеки от идеальных. Он часто устраивал скандалы, а потом не давал покоя своими извинениями, — продолжает Ася Зброцкая. — Однажды после очередной нашей ссоры кто-то поджег мне автомобиль. К счастью, огонь быстро потушили, и я тогда смогла машину отремонтировать. А в другой раз прямо в тот момент, когда мы с ним выясняли отношения по телефону, дочка увидела из окна, как он режет мне колеса! Он потом сам же их и менял.

Я уже понимала, что этот человек неадекватный. Твердо заявить, что мы больше не вместе, боялась. Надеялась, что он сам на кого-то переключится, но он не отставал. В какой-то момент сказала ему: «Я больше так не могу, давай расстанемся. Можешь сказать всем, что это ты меня бросил». Он дал мне оплеуху, я упала. Он ушел, но через 15 минут вернулся. Заявился ко мне в офис, попросил выйти с ним на улицу. Боялась, что он устроит сцену при коллегах, поэтому вышла и села в его машину. Думала, мы просто поговорим. Но он вывез меня на пустырь недалеко от проспекта Лобановского.

Там открыл дверцу и, как только я вышла, ударил кулаком в нос. Я почувствовала хруст, из носа хлынула кровь. В тот момент я впервые подумала, что его бывшая девушка Ольга не покончила с собой. Это он ее убил. А сейчас убьет и меня… Я пыталась от него убежать, но этот изверг догнал и ударил по затылку. При этом кричал: «С тебя 10 тысяч долларов за моральный ущерб! Или давай деньги, или перепиши на меня свою машину!» Я сказала, что не буду этого делать. «Ну раз она не сгорела в прошлый раз, значит, сгорит в следующий, — сказал он. — А ты помнишь, что у тебя еще есть дочь? Хочешь получить ее органы?..»

Он продолжал меня избивать. Наверное, и убил бы, если бы рядом не остановилась машина. В том авто были какие-то мужчины. Я бросилась к ним: «Помогите!» «Мужики, уезжайте! — закричал садист. — Это моя жена, она мне изменила. Мы сами разберемся». Я начала кричать, что этот человек мне не муж… Те мужчины меня спасли. Привезли меня, всю избитую, на работу. В тот же день я обратилась в полицию.

На этом преследования со стороны бывшего возлюбленного не закончились. Вскоре автомобиль Аси сгорел. По этому поводу тоже открыто уголовное производство.

После расставания мужчина сжег машину Аси Зброцкой

— Он таки воплотил угрозу в жизнь, — вспоминает женщина. — Еще долго преследовал меня, угрожал. Требовал, чтобы я забрала заявление. Я боялась за свою жизнь. Предупредила родных, что, если вдруг меня найдут под окнами многоэтажки, чтобы они знали — это сделал он.

Уголовное производство по факту нанесения ей телесных повреждений Ася таки довела до суда. Ее бывшему возлюбленному было предъявлено обвинение. Но и тут ему удалось избежать ответственности.

— Дело закрыли по сроку давности, — говорит Ася. — Его несколько раз безосновательно закрывали. Я добивалась возобновления расследования, и на все это уходило немало времени. А когда довела его до суда, выяснилось, что с момента нанесения мне телесных повреждений прошло три года.

И Ася, и еще одна бывшая возлюбленная этого человека Анна рассказали «ФАКТАМ», что он регулярно употреблял наркотики.

— Он сидел на амфетамине, — рассказала «ФАКТАМ» Анна. — С помощью этого препарата продлевал половой акт и, как он сам говорил, «добивался более ярких ощущений». У меня с ним начались отношения уже после гибели Виктории Манкевич. Он говорил, что и Вика, и Ольга из-за любви к нему покончили с собой. Говорил об этом даже с гордостью — мол, я же не виноват, что пользуюсь у женщин таким спросом и они не могут без меня жить.

Многое из того, о чем рассказывают другие пострадавшие женщины, было и у меня. Наша первая ссора закончилась тем, что он стал требовать 500 долларов и даже заставил меня взять «быстрый кредит». А когда я уже подписывала документы в кредитной организации, он внезапно смилостивился и заявил, что прощает меня.

Он так умел манипулировать, что я постоянно испытывала чувство вины. За то, что на пять минут опоздала или испачкала коврик в его машине, или хлопнула дверью… По каждому поводу он закатывал скандал. А когда узнал, что я без него съездила с подругой за границу, он меня избил и разбил об стену мой телефон. Потом приползал на коленях, извинялся… Сначала я действительно была в него влюблена и боялась его потерять. Поэтому и не поверила рассказам о том, что его бывшие девушки выпрыгивали из окон не сами (хотя в 2016 году об этом человеке уже выходил телесюжет, где все было достаточно очевидно). А потом я начала его бояться. Уже после избиения он еще заставил меня пойти к его друзьям на Новый год. Я отказывалась идти, но он сказал: «Хорошо. Но знай, что лет через пять, а может и через год, когда у меня будет плохое настроение, я найму какого-нибудь безбашенного атошника, покажу пальцем на тебя, и он за сотню долларов ноги переломает и тебе, и твоему ребенку (у меня есть ребенок от первого брака). И вас до конца ваших дней будут катать на колясочке». «Но есть и второй вариант, — добавил. — Ты забываешь свои обиды и идешь со мной на Новый год». Я разрыдалась: «Ты монстр!» «Ну вот видишь, — сказал садист примирительным тоном. — Ты можешь быть послушной девочкой».

Закончились отношения тем, что у Анны сгорела квартира.

— Это он ее сжег, — говорит женщина. — Накануне заявился ко мне домой и взял меня силой. Это было самое настоящее изнасилование, но уже была настолько запугана и подавлена, что не могла ему противостоять. Потом все же отпустил меня на утренник к ребенку, но сам уходить из моей квартиры категорически отказался. Сказал, что выйдет сам, а когда увидимся, отдаст мне ключи. Ключи он отдал в тот же день, но, очевидно, успел сделать слепок. А когда на следующий день меня не было дома, квартира сгорела. Он потом заявил мне: «Это твое наказание. Тебя… Бог покарал».

После этого мучитель еще и напал на Анну в подъезде. Жестоко избил и отобрал ее телефон. Женщина заявила в полицию. Опасаясь за свою жизнь, Анна некоторое время пряталась в другом городе и даже нанимала телохранителя. А уголовное производство по ее заявлению в полиции вскоре закрыли.

Всех, кто пострадал от действий этого мужчины, полиция просит звонить по телефону 102

— Еще когда мы были в отношениях, этот садист хвастался, что у него в полиции хорошие связи, — продолжает Ася Зброцкая. — Говорил, что его как врача полицейские часто вызывали в сауну, где он давал им какие-то препараты. А частный детектив Руслан Олегович, ссылаясь на собственные источники, сказал на программе «Говорит Украина», что этот человек из-за наркотиков много лет назад попал в поле зрения тогда еще милиции — и стал в определенных делах сотрудничать с правоохранительными органами. Дескать, поэтому его никто и не трогал. Что из этого правда, мы можем только догадываться. Но как иначе объяснить то, что этому человеку столько лет удавалось избегать ответственности? Кстати, мне точно известно, что, когда в этот раз его задержали, в вышгородскую полицию приходили его друзья и предлагали немаленькие суммы за его освобождение. Но вышгородские полицейские оказались принципиальными, за что мы им очень благодарны. Сейчас, правда, дело об избиении Ольги Войтенко передали в областное управление полиции. А дела о поджоге моей машины, об убийстве Виктории Манкевич и доведении до самоубийства Ольги Бородини объединили в одно производство, и расследует его Соломенский райотдел полиции Киева. Но следователь уже давно не выходил с нами на связь, и создается впечатление, что никакого расследования нет.

«ФАКТЫ» поинтересовались судьбой этого производства, отправив в Соломенское РУВД соответствующий запрос. Но там нам лишь сообщили, что расследование продолжается. И больше никаких подробностей.

Тем временем начальник управления полиции в Киевской области Андрей Небитов пообещал на брифинге, что все преступления задержанного теперь будут раскрыты.

— Он постоянно издевался над женщинами — и физически, и морально, — заявил Андрей Небитов. — Мы проведем дополнительные следственные действия по каждому из известных случаев. И даже если он не причастен к убийству, но причастен к доведению до самоубийства, мы дадим этим действиям правовую квалификацию, и будут приняты меры.

Именно с этой целью полиция публикует фотографию злоумышленника. И просит всех, кто пострадал от его действий, звонить по телефону 102. «ФАКТЫ» же будут пристально следить за расследованием и дальнейшим развитием событий.

Тем временем в Киеве будут судить троих мужчин, которые жестоко издевались над бездомными и снимали все на камеру.



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