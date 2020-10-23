В крупной аварии на окружной Львова погибли три человека: момент смертельного столкновения попал на видео
В пятницу, 23 октября, на объездной дороге Львова, вблизи села Пасеки Зубрицкие, произошло масштабное ДТП, сообщает VARTA1.
По предварительным данным, столкнулись Peugeot 307 и Renault Scénic. В аварии погибли три человека и один травмирован. Погибли водитель и пассажир автомобиля Peugeot 307, а также пассажир Renault Scénic. Водитель Renault получил травмы.
Последствия ДТП ликвидируют спасатели Львовской области.
Напомним, два дня назад в ДТП под Харьковом погибли подполковник ГСЧС и его дочь. Виновника аварии 19-летнего студента университета суд отправил под арест на 60 суток. Как известно, в момент совершения ДТП он был пьян.
Фото скриншот видео ДТП375
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