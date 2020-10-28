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Происшествия

Задержан "партизан", пустивший под откос поезд в Кривом Роге

16:55 28 октября 2020
Авария на железной дороге

Полицейские Днепропетровской области задержали человека, чьи действия привели к серьезной аварии — схождению с рельсов полутора десятков вагонов товарного состава на околице Кривого Рога.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, задержан 29-летний местный житель, ранее судимый за кражи.

Он рассказал полицейским, что ночью свернул металлические фрагменты железнодорожного пути, чтобы сдать их на металлолом.

«Расследование данного факта ведется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины», — добавили в полиции.

Кстати, глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак после аварии в Кривом Роге заявлял об умышленном повреждении железнодорожного пути с явным умыслом вызвать аварию.

Фото с сайта ГУНП в Днепропетровской области.

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