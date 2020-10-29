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Происшествия

Пьяный водитель сбил подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге: момент попал на видео

23:25 29 октября 2020
ДТП Кривой Рог

В четверг, 29 октября, в Украине помимо печального инцидента в Харькове зафиксирован еще один случай наезда водителем на пешеходов, при этом пострадали двое подростков, которые пересекали дорогу в Кривом Роге.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«В очередной раз циничность и самоуверенность водителя в нетрезвом состоянии привели к трагическим последствиям, которые поразили, как рядовых жителей Кривого Рога, так и нашу полицейского семью», — написал Билошицкий.

По его словам, двое подростков переходили дорогу на нерегулируемом перекрестке. Водитель троллейбуса остановился, чтобы пропустить их, однако по соседней полосе двигался Nissan Tiida, который на скорости сбил детей.

На ролике видно, что водитель даже не притормозил перед переходом.

По информации Билошицкого, оба пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. Один из них — сын сотрудницы патрульной полиции.

Позже у виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

«Еще один нетрезвый водитель из-за безответственных и необдуманных действий которого пострадали дети», — отметил Билошицкий.

Он также пожелал детям выздоровления.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одной жертвой водительского наезда стал неоднократный чемпион Одесской области по бегу, экстремальных состязаний по бегу с препятствиями и многих других спортивных квестов Олег Мамонтенок. В среду, 28 октября, на трассе Одесса-Киев неподалеку от Умани его сбил автомобиль. По мнению друзей спортсмена, это был умышленный наезд.

Фото: facebook.com/Bilosh

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