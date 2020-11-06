В Киеве срочно закрыли станцию метро Майдан Независимости: что происходит

В пятницу, 6 ноября, правоохранителям поступил анонимный звонок о минировании в Киеве станции метро Майдан Независимости, в прошлый раз из-за «минирования в «час пик» закрывали станцию метро «Крещатик». О происшествии пресс-служба КП «Киевский метрополитен» информирует на своей странице в Facebook.

После сообщения о минировании станцию киевского метрополитена «Площадь Независимости» закрыли на вход и выход, также закрыта пересадка.

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее сообщалось, что закрытие станции метро «Крещатик», которое произошло из-за анонимного звонка о «минировании», привело к столпотворению на пересадочных станциях в киевском метрополитене. Столь тесный контакт людей резко увеличивает опасность инфицирования коронавирусом.

Фото: metro.kiev.ua

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