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Происшествия

Раскрыта личность устроившего резню в Кривом Роге человека

7:44 8 ноября 2020
мужчина

Мужчина, который вечером 7 ноября устроил кровавую резню в центре Кривого Рога, — 29 летний местный житель Тарас Усенко. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко уточнил, что по словам родных убийцы, Усенко изменился после возвращения из Чехии, куда он ездил на заработки. Поведение его было странным, часто говорил «о демонах», но вел себя не агрессивно.

Во время обыска в комнате, где проживал Усенко, на стенах были обнаружены странные мистические символы и непонятные рисунки. Их отдали на расшифровку специалистам по психиатрии.

«Полиция будет проводить детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания — не было ли эта трагедия вдохновлена кем-то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства», — уточнил Геращенко.

Чиновник также сообщил, что от рук убийцы погибли отец и сын Косицкие.

Напомним, вечером 7 ноября в Кривом Роге мужчина убил двоих местных жителей — 60-летнего отца и 30-летнего сына, а также ранил восьмерых людей. Горожане пострадали от ножевых ранений и ударов кулаками. Во время задержания убийца говорил, что «живет в аду» и что приказал ему убивать Бог.

Фото facebook.com/anton.gerashchenko

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