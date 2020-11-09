Резня в Кривом Роге: маньяку избрали меру пресечения

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога отправил под стражу без альтернативы внесения залога 29-летнего Тараса У., который накануне напал с ножом на людей в жилом квартале. Тогда два человека погибли, 8 — получили ранения.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без альтернативы внесения залога», — цитирует УНН пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Тем временем СМИ обнародовали отрывки из записей арестованного в так называемой «Тетради смерти» (ее он взял с собой, отправляясь «вершить волю божью» 7 ноября). Источники местного ресурса Весь Кривой Рог со ссылкой на данные экспертизы утверждают, что в момент совершения преступления он не находился под действием алкоголя или наркотиков.

Напомним, ранее стало известно, что Тарас У. планировал убить 15 человек.

Скрин видео полиции Днепропетровской области

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