28.09 / 28.33 33.14 / 33.56
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Резня в Кривом Роге: маньяку избрали меру пресечения

20:35 9 ноября 2020
Резня в Кривом Роге: маньяку избрали меру пресечения

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога отправил под стражу без альтернативы внесения залога 29-летнего Тараса У., который накануне напал с ножом на людей в жилом квартале. Тогда два человека погибли, 8 — получили ранения.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без альтернативы внесения залога», — цитирует УНН пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Тем временем СМИ обнародовали отрывки из записей арестованного в так называемой «Тетради смерти» (ее он взял с собой, отправляясь «вершить волю божью» 7 ноября). Источники местного ресурса Весь Кривой Рог со ссылкой на данные экспертизы утверждают, что в момент совершения преступления он не находился под действием алкоголя или наркотиков.

Напомним, ранее стало известно, что Тарас У. планировал убить 15 человек.

Скрин видео полиции Днепропетровской области

209

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Карантин&nbsp;— новые правила

Разделение на зоны и госпитализацию отменят: стало известно, как Кабмин собирается ужесточить правила карантина

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Пенсионер

Для украинцев старше 50 лет придумали хитрость с пенсией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер