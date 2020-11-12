В больнице на Сумщине покончила с собой больная коронавирусом пациентка

В Глуховском районе на Сумщине произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19 — женщина повесились в больнице вечером 11 ноября, сообщили РБК-Украина в полиции Глуховского района.

По предварительной информации, 53-летняя женщина была доставлена в больницу 10 ноября в тяжелом состоянии с положительным тестом на коронавирус и двусторонней пневмонией.

Повешенной в туалете пациентку нашла ее соседка по палате.

«Ни персонал, ни родственники ничего подозрительного (в поведении женщины. — Авт.) не заметили», — отметили в полиции.

На данный момент полиция возбудила уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство».

Напомним, в конце октября в Киеве произошло сразу два аналогичных случая, а уже спустя несколько дней выбросился из окна «коронавирусной» больницы пациент в Харькове.

Фото Днепр-Инфо



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