Два уголовника и «Мистер Украина»: СМИ рассказали, кто стрелял по полицейским в Киеве

Стали известны личности мужчин, задержанных за стрельбу в пятницу, 13 ноября, в полицейского в Киеве. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Задержаны трое подозреваемых, которые оказали вооруженное сопротивление патрульным и ранили полицейского на улице Героев Космоса. 43-трехлетний Марьян Маковский из Каменец-Подольского Хмельницкой области с 2017 года находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Кроме того, ранее он был судим за убийство и разбой, а в 2019 году лишен родительских прав.

Второй задержанный — 28-летний Петр Мацак из Ужгорода. В 2010 году он выиграл конкурс «Мистер Украина», а затем участвовал в международном конкурсе красоты «Mister International 2010», проходящем в Джакарте (Индонезия). Мацак давно живет в Киеве, по информации знакомого, у него были «проблемы с полицией». В 2015 году Петр проходил по делу о кражах в домах, но отделался испытательным сроком.

Также задержан 43-летний Валерий Зиков из Хмельницкой области, который в 2008 году был осужден за грабеж.

Ранее в Киеве нападение на полицейского совершил пассажир метро без маски — так он отреагировал на замечание.

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