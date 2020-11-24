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Происшествия

В Мариуполе приговорили горе-мать, продававшую новорожденного ребенка за 400 тысяч гривен

19:50 24 ноября 2020
В детской больнице

Вынесен приговор жительнице Мариуполе, которая пыталась продать сына, чтобы купить квартиру и автомобиль. Об этом отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры сообщает на своей странице в Facebook.

Установлено, что 19-летняя женщина не становилась на медицинский учет в качестве будущей роженицы, потому что не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. Два месяца она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, родившегося 12 августа 2020 года. Сына «оценила» в 400 тысяч грн и планировала на эти деньги купить квартиру и машину.

Злоумышленницу задержали при получении денег от «покупателя», а новорожденного передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы.

Напоминаем, суд оставил на свободе львовскую студентку, которая убила новорожденную дочь.

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