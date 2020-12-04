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Происшествия

Перестрелка на границе: россиян заподозрили в фейке

18:13 4 декабря 2020
пограничник

Украинские пограничники провели дополнительную проверку на участке украинско-российской границы, где якобы в результате перестрелки был убит один человек.

В Госпогранслужбе Украины (ГПС) сообщили, что по информации от российских пограничников, перестрелка якобы была в направлении российского поселка Порозо в ночь с 3 на 4 декабря.

«На этот участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов», — говорится в сообщении ГПС.

Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывали россияне, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано.

Кроме того, нет никакой другой информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников.

В ГПС сообщили, что во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на том, что перестрелка была. Но они не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т. ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о якобы погибшем и оружии, которое нарушитель мог использовать.

Напомним, российские СМИ утром 4 декабря сообщили о перестрелке с тремя неизвестными, которые пытались пробраться в Россию. Чрезвычайное происшествие якобы произошло на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Эти регионы граничат с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Госпогранслужба Украины получила информацию о перестрелки от российских военнослужащих около 11:00 4 декабря. При этом пограничные наряды ГПС никаких выстрелов рядом с границей с Россией не фиксировали.

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