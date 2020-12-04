Перестрелка на границе: россиян заподозрили в фейке
Украинские пограничники провели дополнительную проверку на участке украинско-российской границы, где якобы в результате перестрелки был убит один человек.
В Госпогранслужбе Украины (ГПС) сообщили, что по информации от российских пограничников, перестрелка якобы была в направлении российского поселка Порозо в ночь с 3 на 4 декабря.
«На этот участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов», — говорится в сообщении ГПС.
Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывали россияне, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано.
Кроме того, нет никакой другой информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников.
В ГПС сообщили, что во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на том, что перестрелка была. Но они не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины,
Напомним, российские СМИ утром 4 декабря сообщили о перестрелке с тремя неизвестными, которые пытались пробраться в Россию. Чрезвычайное происшествие якобы произошло на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Эти регионы граничат с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Госпогранслужба Украины получила информацию о перестрелки от российских военнослужащих около 11:00 4 декабря. При этом пограничные наряды ГПС никаких выстрелов рядом с границей с Россией не фиксировали.224
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter