По делу о крушении Ан-26 под Чугуевым начались аресты

В катастрофе военного самолета АН-26 под Чугуевым, кроме командующего Воздушных сил ВСУ генерала Сергея Дроздова, ГБР объявило подозрение еще двум военнослужащим. А командира полетов военной части А4104 Вячеслава Глазунова Печерский районный суд Киева отправил под стражу без альтернативы внесения залога. Об этом сообщает УНН.

Обвинение заявило, сообщили на телеканале «Украина 24», что из-за халатности командира воинской части Глазунова полеты происходили «конвейерно», самолеты взлетали и садились много раз, что, по мнению следствия, не предусмотрено техническими возможностями машин.



Кроме того, следователи пришли к выводу, что увеличение количества мест в самолете с 10 до 20 также имело значение для трагедии.



ГБР настаивало на содержании Глазунова под стражей, отмечая, что он может скрываться или влиять на свидетелей. Со своей стороны военный отметил, что не собирается этого делать, кроме того, не знаком с родственниками погибших.



Суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Напомним, вечером 25 сентября под Чугуевом на Харьковщине упал самолет с курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

25 человек погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Выжил только один курсант.

Правительственная комиссия назвала главной причиной катастрофы военного самолета отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточную профессиональную подготовку экипажа.

По делу о крушении самолета Ан-26 было сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к трагедии.

Фото dbr.gov.ua/

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