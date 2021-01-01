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Происшествия

Автомобиль «залетел» на столб в Киеве

13:30 1 января 2021
автомобиль

В первый день Нового года в Киеве произошло ДТП. Утром 1 января на Лукьяновке на улице Глыбочицкой водитель автомобиля «Ягуар» на подъеме не справился с управлением и въехал в столб, передает dtp.kiev.ua.

От удара столб треснул и покосился. На нем зависла передняя часть машины.

О пострадавших пока ничего неизвестно. На месте аварии работают полицейские Шевченковского района столицы.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, 31 декабря на Житомирской трассе в районе села Чайки произошло масштабное ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. А 30 декабря, на автодороге Киев — Одесса в районе села Вита Почтовая произошло ДТП с участием сразу 8 авто. К счастью, жертв не было, травмы получили два человека.

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