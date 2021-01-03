28.22 / 28.45 34.27 / 34.66
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харьковской области горела многоэтажка, погибла женщина

21:31 3 января 2021
дом

В воскресенье, 3 января, в Купянске Харьковской области загорелась квартира в четырехэтажном доме. В результате пожара погибла 81-летняя женщина, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Информация о пожаре на ул. Мира, 34 поступила спасателям около 6 часов утра. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, в квартире на первом этаже горела комната и коридор на площади около 20 кв.м.

На лестничной клетке на уровне четвертого этажа спасатели нашли без сознания хозяйку горящей квартиры. Ее состояние было критическим.

Пожарные вынесли 81-летнюю женщину на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую.

Пожарные предположили, что женщина хотела спастись от огня и поднималась вверх по лестнице, а нужно было бежать на улицу.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в ночь на 26 декабря сгорел вагон пассажирского поезда под Полтавой. После ликвидации огня в вагоне обнаружили мертвыми двух человек. А за три дня до Нового года произошел пожар в киевском ресторане российского комика Сергея Светлакова. К счастью, никто не пострадал.

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Разочаровали под Новый год»: «Дизель шоу» обвинили в плагиате

"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Олег Винник

"Так не годится": Винник огорчил фанатов выступлением в новогоднюю ночь

Армен Джигарханян

«Кричал: «Мама, мамочка!»: медсестра раскрыла жуткие подробности последних дней Джигарханяна

Брухунова

Устроила девичник: молодая жена Петросяна бросила на него сына и уехала из Москвы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер