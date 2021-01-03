В Харьковской области горела многоэтажка, погибла женщина

В воскресенье, 3 января, в Купянске Харьковской области загорелась квартира в четырехэтажном доме. В результате пожара погибла 81-летняя женщина, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Информация о пожаре на ул. Мира, 34 поступила спасателям около 6 часов утра. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, в квартире на первом этаже горела комната и коридор на площади около 20 кв.м.

На лестничной клетке на уровне четвертого этажа спасатели нашли без сознания хозяйку горящей квартиры. Ее состояние было критическим.

Пожарные вынесли 81-летнюю женщину на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую.

Пожарные предположили, что женщина хотела спастись от огня и поднималась вверх по лестнице, а нужно было бежать на улицу.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в ночь на 26 декабря сгорел вагон пассажирского поезда под Полтавой. После ликвидации огня в вагоне обнаружили мертвыми двух человек. А за три дня до Нового года произошел пожар в киевском ресторане российского комика Сергея Светлакова. К счастью, никто не пострадал.

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