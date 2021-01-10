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Происшествия

Трагедия в Запорожье: в огне пожара погибли две сестры

21:43 10 января 2021
На пожаре

В Запорожье в воскресенье, 10 января, пожар в частном доме привел к жертвам. Об этом пишет местное издание «Суббота плюс».

Сообщается, что прибыв на место происшествия, спасатели установили: горят домашние вещи, мебель и перекрытия крыши. Пожар удалось полностью ликвидировать спустя 35 минут.

Его вероятной причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Самым печальным стало то, что потушив пожар, спасатели обнаружили в доме тела двух женщин. Оказалось, что во время происшествия погибли 91-летняя хозяйка дома и ее 86-летняя сестра.

Ранее сообщалось, что в Киеве случился возгорание в ресторане российского юмориста Светлакова. Напомним, в Днепре трое бездомных прятались в заброшенном здании, но пожар привел к трагедии.

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