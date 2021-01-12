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Происшествия

Страшная месть: в Сумах мужчина поджег частный дом со своими родственниками внутри

20:34 12 января 2021
пожар

В Сумах племянник, поссорившись с тетей, облил ее ацетоном и поджег дом. Патрульные, прибывшие в переулок Чугуевский, спасли из горящего дома людей и задержали предполагаемого поджигателя.

Как сообщили в патрульной полиции, экипаж получил сообщение об угрозе физической расправы и возможном пожаре. Заявительница просила срочно направить правоохранителей.

Вызвав спасателей, патрульные бросились внутрь дома, где находились люди. Первым из дома инспекторы вывели мужчину. Он был весь черный от копоти и тяжело дышал. Его передали медикам, которые тоже прибыли на вызов.

В окне патрульные увидели женщину с ребенком на руках. Стражи порядка разбили окно и помогли выбраться им из охваченной пламенем квартиры на улицу.

С другой стороны дома копы обнаружили еще одного человека, который наблюдал за происходящим. Как выяснилось, именно этот 27-летний мужчина из-за ссоры со своей тетей облил ее ацетоном. Когда же она схватила свою 3-летнюю внучку и закрылась в соседней комнате, поджег дом. Его сразу же задержали.

Всех спасенных людей осмотрели врачи. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Спасатели ликвидировали возгорание квартиры. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве подожгли автомобиль известного украинского дзюдоиста Георгия Зантарая. Ранее в столице задержали мужчину, который поджег дом в элитном районе Воздвиженка на Подоле. Мужчина облил зажигательной жидкостью, купленной на автозаправке, фасад здания и поджег зажигалкой. После этого он повредил две машины, припаркованные по соседству.

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