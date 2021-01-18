Украинку в турецком ТЦ жестоко искалечил муж

28-летняя гражданка Украины Анна Бутим 15 января подверглась нападению мужа, гражданина Турции, в торговом центре в Стамбуле. Подробности выяснило турецкое издание Hurriyet.

Бутим находилась в процессе развода с мужем.

«Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Мы не писали, где находимся. Он увидел это в Instagram. Он ждал в торговом центре два дня», — рассказала Бутим, которая в результате нападение получила глубокие раны на лице.

Она госпитализирована, а ее муж задержан полицией.

Задержанный гражданин Турции

Напомним, в первые дни 2021 года в Турции нашли мертвой украинскую модель Кристину Новицкую. Тем не менее ее гибель турецкая полиция рассматривает как самоубийство, так как все замки на вилле, где обнаружили тело украинки, были закрыты изнутри, на окнах были железные решетки, а в доме не было беспорядка.

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