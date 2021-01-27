Известного фотографа, насиловавшего детей, будут судить в Сумах

Обвинительный акт в отношении фотографа-педофила с Полтавщины направили в суд. Об этом говорится на сайте Сумской областной прокуратуры.

Сообщается, что 31-летний известный фотограф совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних.

Так, в июле 2020 обвиняемый приехал в Сумскую область обманом заманил 9-летнюю девочку на съемную квартиру, где изнасиловал ее. Педофил и позже писал ребенку и просил привести с собой подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность насильника и задержали его. По месту жительства задержанного обнаружили и изъяли пистолет STALKER-M906 и 18 патронов.



Пока задержанный находился под стражей, следствие установило еще шесть девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия. Одного ребенка мужчина под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто.

С тремя девочками подозреваемый общался через социальную сеть, при этом угрозами заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде. Пострадавшие с Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из Киева.

За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



По информации УНИАН, имя насильника — Валентин В. Его задержали 2 августа 2020 года в Горишних Плавнях, откуда он родом. На его страницах в соцсетях много фотографий вместе со звездами украинского шоу-бизнеса, кадры со съемочных площадок рейтинговых телепроектов, концертов, съемок клипов. Этим он и пользовался, чтобы привлекать девочек якобы для участия в телешоу.









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