Взрыв газа в Каменском под Днепром: пострадали молодые люди

В субботу, 30 января, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома взорвалась газовоздушная смесь. В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Повреждений несущих конструкций дома не обнаружили.

Пострадали двое людей — 30-летний жилец однокомнатной квартиры и 17-летний парень из соседней двухкомнатной квартиры. Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а молодого человека еще до приезда ГСЧС спасли соседи. Обоих пострадавших госпитализировали.

Газ в подъезде отключили, устанавливаются причины взрыва.

Напомним, что в январе в Киеве произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. В одной из квартир взорвался газ во время сварочных работ. Кроме того, также в январе в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи города Лубны. Было выяснено, что его причиной стала разгерметизация на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

Фото dsns.gov.ua/

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