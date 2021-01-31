Отрезал котам лапы и головы: под Одессой поймали малолетнего живодера

В городе Измаил Одесской области полиция уличила 17-летнего подростка в жестоких издевательствах над животными. Юноша отрезал котам лапы и головы, пишет «Страна» со ссылкой на источник в полиции.

Так, в начале декабря прошлого года в полицию поступил рапорт о том, что неизвестный издевается над животными.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что к жестоким расправам над котами причастен юноша 2004 года рождения. Подросток дал признательные показания. Полиция также изъяла вещественное доказательство — нож.

На данный момент подростка передали родителям.

Как писали «ФАКТЫ», к сожалению, случаи издевательтва над животными не являются редкостью в Украине. Так, несколько месяцев назад в Житомире женщина по непонятным причинам свесила маленького щенка за задние лапы из окна на седьмом этаже вниз головой, трясла его и угрожала бросить на асфальт.

Позднее было установлено, что над собакой издевалась 31-летняя житомирянка.

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