В Запорожье начались задержания в связи со смертельным пожаром в больнице

После смертельного пожара в инфекционной больнице Запорожья полиция задержала ответственного за пожарную безопасность в лечебном учреждении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«В ходе досудебного расследования, осмотров места событий, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского заведения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью», — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре заявляют о наличии подозрений в «использовании медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Напомним, возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где проходят лечение больные с COVID-19. В очаге опасности находились 12 человек, однако 9 из них удалось эвакуировать. Предварительная причина смерти погибших при пожаре медика и трех его пациентов — отравление угарным газом.

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