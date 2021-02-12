Полиция занялась делом об убийстве хаски под Одессой: подробности скандального инцидента

В пятницу, 12 февраля, серьезный резонанс вызвал в Одесском регионе случай с циничным убийством породистой домашней собаки в Лиманском районе области.

Как стало известно «ФАКТАМ», о ЧП жители Красноселки узнали из сообщения своей односельчанки в Viber, которая утверждала, что это она убила хаски. Она также выложила фото застреленного несчастного животного, предложив хозяевам забрать труп. Однако вскоре это сообщение вызвало бурю возмущений и угроз, и фото исчезло из чата.

«Она просто хотела прикрыть истинного виновного, но просчиталась: многие успели сохранить текст и фото. А хозяйка хаски обратилась в полицию», — рассказали сельчане.

На место преступления прибыли участковый, волонтеры, а затем и оперативно-следственная группа.

«Женщина, „гордившаяся“ убийством соседской собаки, моментально изменила тактику: свою вину не признает и очень нервничает по поводу того, что ситуация получила такой резонанс», — уточнили местные жители.

Зоозащитники, со своей стороны, утверждают, что именно они сразу вызвали на место полицию.

«Мы держим на контроле ситуацию, принимаем непосредственное участие в процессе сбора фатов и доказательств, опросе свидетелей. Также настояли на проведении экспертизы, для чего тело хаски транспортировали в районный отдел полиции», — рассказали волонтеры.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия и выяснили, что к нему причастен 52-летний мужчина. По его словам, он застрелил хаски из пневматической винтовки, потому что «не так давно пес поел его птицу, а сегодня напал на соседских кур». Утверждает, что, увидев это, он выбежал на улицу и выстрелил в собаку. Кому она принадлежала, не знал.

Сельчане же утверждают, что кур убила не собака, а лиса.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

«В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все вещественные доказательства с места происшествия изъяты», — сообщили в полиции.

Напомним, что в одесской клинике врачи все еще выхаживают хаски по имени Марс, которого жестоко избил житель села Холодная Балка. Мужчина также заявил, что пес задушил его домашнюю птицу. Собака по-прежнему в нестабильном состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о спасении хаски на Житомирщине, где над собакой жестоко издевалась 31-летняя хозяйка.

Фото в заголовке: Pixabay

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