В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшие

Рано утром в субботу, 13 февраля, в Голосеевском районе Киева загорелась многоэтажка. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 05:38 поступил вызов о пожаре в многоэтажке на улице Академика Вильямса. На месте пожарные установили, что огонь охватил квартиру на четвертом этаже, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.

Прибытие спасателей к дому

При этом сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован автомобилями, и сначала пришлось их отбуксировать. Пожар удалось локализовать в 06:54, а в 07:08 — ликвидировать.

Во время тушения из дома были эвакуированы на безопасное расстояние 16 человек, пятеро из них — дети. С ожогами верхних конечностей госпитализировали владельца квартиры, также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения.

Эвакуация ребенка

Причина пожара еще будет устанавливаться правоохранителями.

Напомним, неделей ранее пожар вспыхнул в центре Киева на улице Ивана Франко. Там загорелось помещение кафе на цокольном этаже жилого дома. А 9 февраля спасателям пришлось эвакуировать 124 воспитанников детского сада в Святошинском районе, на кухне которого загорелся холодильник.

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