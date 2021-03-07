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Происшествия

На теле было более 40 ножевых ранений: в Киеве зверски убили инспектора киберполиции

16:18 7 марта 2021
старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова

В ночь на воскресенье, 7 марта, в Дарницком районе Киева правоохранители обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти. Об инциденте сообщала пресс-служба Национальной полиции столицы.

«Сегодня около 03:00 часов в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело неизвестной без признаков жизни. Наряд полиции, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что при трупе обнаружили удостоверение сотрудницы полиции.

Журналист Виталий Губин в Facebook сообщил имя погибшей женщины.

«Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями недалеко от входа на станцию метро „Вырлиця“ на проспекте Бажана в Киеве, — старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова», — написал Губин.

«Информатор» опубликовал видео с места происшествия. Также сообщается, что труп женщины был обнаружен во дворе жилого дома.

Напомним, в начале марта правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве девушки, тело которой осенью 2020 года обнаружили в Голосеевском парке Киева. Как оказалось, 44-летний мужчина заманил молодую женщину в парк, где выстрелил ей в голову. Во время расследования выяснилось, что подозреваемый также отравил сестру застреленной девушки. Оба убийства мужчина совершил, чтобы завладеть квартирой сестер в столице.

Фото facebook.com/no.novoyaz/

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