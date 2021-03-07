27.68 / 27.83 32.99 / 33.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Были подругами: в Киеве задержана подозреваемая в убийстве инспектора киберполиции

17:13 7 марта 2021
руки

В ночь на 7 марта в Дарницком районе Киева обнаружили тело старшего инспектора киберполиции Святославы Петровой. Подозреваемую в убийстве задержали. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

По информации полицейских, убитой сотруднице было 38 лет. Ей нанесли более 40 ножевых ранений.

«Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева, удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской», — заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, убитая и подозреваемая дружили.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего и проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей произошедшего.

Задержанной 38-летней женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

«ФАКТЫ» публиковали видео с места происшествия.

Фото lidanews.by/

1068

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Ирина Билык

«Проблема с сексом»: Ирина Билык рассказала об отношениях с Асланом Ахмадовым

Алла Пугачева чуть не расплакалась: Примадонну жестоко «подставили» на вечеринке

Алла Пугачева чуть не расплакалась: Примадонну жестоко «подставили» на вечеринке

Маска

Признание Винника и страх Поляковой: все подробности седьмого эфира «Маски»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер